В суд направлено дело об истязаниях девочки в Ингушетии, которая лишилась руки

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины по обвинению в истязании семилетней девочки, которая лишилась руки. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Материалы уголовного дела направлены в Сунженский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.

По информации следствия, с декабря 2018 по июль 2019 года местная жительница и ее сожитель периодично причиняли увечья ребенку даже за мелкие повинности.

«В конце июня 2019 года они связали веревкой руки девочки и подвесили ее за деревянную балку перекрытия навеса, где она находилась в течение некоторого времени», - говорится в сообщении.

В результате девочке были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации руки. Также у пострадавшей развилось психическое расстройство.

В настоящее время ребенок проживает в Магасе со своей родной матерью.

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