Конфликт между главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас угрожает существованию всего ЕС. Об этом сообщило издание Strategic Culture (SC) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Внутри ЕC происходит нечто новое и примечательное: отношения между фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каллас испортились. То есть внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — говорится в материале.

Издание добавило, что внутренний конфликт в ЕС привел к ссоре с США. В результате объединение теперь находится «добровольном острове изоляции», выдумывая вокруг себя «бесчисленное множество врагов», следует из материала.

6 января Каллас заявила, что ее разногласия с фон дер Ляйен не затрагивают их личных отношений. Глава евродипломатии отметила, что хорошо относится к главе ЕК, но СМИ пишут об их конфликте как о ссоре между женщинами.

26 января чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что ухудшение отношений между Каллас и фон дер Ляйен отражает внутренние противоречия в ЕС, эти проблемы будут только нарастать, и количество перепалок будет только расти. Дипломат отметил, что Европа сама себя загнала в «вассальное положение» по отношению к США.

Ранее Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за скандал с Зеленским, что усилило политические проблемы внутри ЕС.