Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В Европе предрекли раскол ЕС из-за конфликта Каллас и фон дер Ляйен

SC: конфликт между фон дер Ляйен и Каллас ставит под угрозу существование ЕС
Reuters/Global Look Press

Конфликт между главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас угрожает существованию всего ЕС. Об этом сообщило издание Strategic Culture (SC) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Внутри ЕC происходит нечто новое и примечательное: отношения между фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каллас испортились. То есть внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — говорится в материале.

Издание добавило, что внутренний конфликт в ЕС привел к ссоре с США. В результате объединение теперь находится «добровольном острове изоляции», выдумывая вокруг себя «бесчисленное множество врагов», следует из материала.

6 января Каллас заявила, что ее разногласия с фон дер Ляйен не затрагивают их личных отношений. Глава евродипломатии отметила, что хорошо относится к главе ЕК, но СМИ пишут об их конфликте как о ссоре между женщинами.

26 января чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что ухудшение отношений между Каллас и фон дер Ляйен отражает внутренние противоречия в ЕС, эти проблемы будут только нарастать, и количество перепалок будет только расти. Дипломат отметил, что Европа сама себя загнала в «вассальное положение» по отношению к США.

Ранее Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за скандал с Зеленским, что усилило политические проблемы внутри ЕС.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!