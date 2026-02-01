Юрист объяснила, можно ли подать в суд, если вас уволили по причине, не связанной с работой

Увольнение работника по причинам, не относящимся к его профессиональным качествам или трудовым обязанностям, часто является незаконным и может быть поводом для обращения в суд. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Калмыкова, главный юрист компании 5offer.

По словам юриста, любой процесс увольнения заканчивается приказом по установленной форме, в котором указывается основание (причина) увольнения. Очень важно задавать вопрос «кто является инициатором?», ведь именно инициатор принимает всю ответственность и удар на себя. Все причины содержатся в законе, их можно разделить на три условные группы:

инициатор — работник; инициатор — работодатель; другие — инициатор любой или инициатора нет, но есть какие-то особые обстоятельства.

«По закону все причины из второй группы содержат особые требования к процедуре, что делает ее сложной и дорогой. Бизнес не всегда готов принимать на себя ту ответственность, которая возложена на него по закону, поэтому и возникают проблемы с «незаконными» увольнениями», — поделилась юрист.

Эксперт привела пример, какие причины могут быть вам озвучены.

«Например, проводится «оптимизация» отдела, для вас закончились задачи, компания выбрала другой вектор (например, вы разработчик на одном языке, а компания решила переписать проект на другом языке). Или же вы недостаточно заинтересованы, проявляете мало инициативы, либо вы стали справляться хуже, упала производительность (или любые претензии по поводу мелочей)», — рассказала она.

В таких ситуациях, по словам юриста, очень важно сделать паузу и понять: в конфликтной ситуации работодатель чаще говорит не то, что соответствует действительности, а то, что ему выгодно сказать.

«А ему выгодно не проводить сложную и дорогую процедуру, а надавить на вас, заставить усомниться в себе и написать заявление по собственному. При таком развитии событий работники чаще либо пишут заявление по собственному, либо их увольняют по «статье», — отметила юрист.

В любом из вариантов можно обратиться в суд. Но важно помнить: трудовые споры редко доходят до судебного разрешения, куда проще провести переговоры с работодателем.

Юрист привела порядок действий в таких ситуациях.

Запомните: доказательства для каждого вашего слова — залог вашего успеха в суде. Сохраняйте все результаты работы и переписки с работодателем, встречи фиксируйте на диктофон.

2. Подготовьте свою переговорную позицию: посмотрите на причину увольнения и постарайтесь доказать ее абсурдность/недостаточность для увольнения, сообщите о своей возможности обратиться в суд. Озвучьте о готовности разрешить конфликт мирно (например, заключить соглашение о расторжении трудового договора с компенсацией). Важно: переговоры редко проходят за одну итерацию, не бойтесь противостоять и повторять свою позицию.

3. Если второй пункт не сработал — смело обращайтесь в суд. Подача иска для трудовых споров упрощена, вам не требуется оплачивать государственную пошлину. Не упустите срок, ведь для споров по вопросу увольнения установлен срок в один месяц с момента получения копии приказа об увольнении (или трудовой книжки, или сведений о трудовой деятельности). При успешном разрешении спора вам компенсируют заработную плату с момента увольнения до момента вынесения решения суда, а также предложат рассмотреть вариант восстановления в должности.

Ранее россиянам дали советы, как перезапустить карьеру после увольнения в 40 лет.