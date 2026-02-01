В Пензенской области объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб — 112», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) были переведены в режим готовности.

Позже Гусев сообщил, что угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Россошанского района. Губернатор отметил, что на подлете к одному из районов был сбит беспилотник. Глава региона добавил, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Воронежской области из-за БПЛА загорелись нефтепродукты.