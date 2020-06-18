Голикова считает, что вторую волну коронавируса можно предотвратить

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса можно избежать, если россияне будут соблюдать меры безопасности, пишет РИА «Новости».

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — сказала Голикова.

В России коронавирусом заразились 561 тыс., выздоровели почти 314 тыс., скончались 7660 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова рассказала, когда может начаться массовое производство вакцины от COVID-19