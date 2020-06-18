РЖД возобновит работу вагонов-ресторанов в поездах

Российская госкомпания РЖД возобновила работу вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования после длительного перерыва из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — заявили в РЖД.

Ранее компания вернула в график пассажирских перевозок ряд скоростных поездов «Сапсан», которые были сняты с маршрутов из-за пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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