Представители стран ЕС прилетели в Швейцарию для встреч по Украине

ТАСС: представители стран ЕС прибыли в Женеву для встреч по Украине

Представители Италии, Германии, Франции и Великобритании присутствуют в Женеве. В кулуарах запланирована встреча между советниками по национальной безопасности с украинской и американской делегациями, пишет ТАСС.

Как утверждается, указанные европейские страны «присутствуют и следят за переговорной сессией в Женеве после состоявшихся двух первых раундов в Абу-Даби».

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее стало известно о разногласиях в украинской делегации.