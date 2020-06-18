В России провели почти 16 млн тестов на коронавирус

Медики в России с начала пандемии провели более 15,9 млн тестов на выявление коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 15,9 миллиона тестов на коронавирус», — сообщили в пресс-службе.

За последние сутки тестирование прошли 311 тыс. жителей России.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на наличие инфекции остаются около 309 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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