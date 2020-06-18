В Хакасии произошло землетрясение силой 3,3 балла

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,3 балла в Республике Хакасия в 266 км к юго-западу от Абакана, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 6.44 по мск, сила толчков в эпицентре движения плит достигала 3,8 балла.

Ранее специалисты уже фиксировали подземные толчки в этом районе.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции три человека пострадали во время землетрясения

— Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Таджикистане