В Хакасии произошло землетрясение силой 3,3 балла
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,3 балла в Республике Хакасия в 266 км к юго-западу от Абакана, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 6.44 по мск, сила толчков в эпицентре движения плит достигала 3,8 балла.
Ранее специалисты уже фиксировали подземные толчки в этом районе.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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