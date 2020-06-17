Полицейский, убивший Брукса, может получить пожизненное или смертный приговор
Бывший полицейский Гарретт Рольф, убивший афроамериканца Рэйшарда Брукса, может быть приговорен к пожизненному наказанию или смертному приговору, сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что Рольфу предъявили 11 обвинений.
В Атланте начались протесты после смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса. Полиция задержала Брукса, спавшего в нетрезвом виде на парковке. Мужчина проснулся, вырвал электрошокера у полицейского и попытался скрыться. Полицейский открыл огонь. Позже Брукс умер в больнице.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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