Полицейский, убивший Брукса, может получить пожизненное или смертный приговор

Бывший полицейский Гарретт Рольф, убивший афроамериканца Рэйшарда Брукса, может быть приговорен к пожизненному наказанию или смертному приговору, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что Рольфу предъявили 11 обвинений.

В Атланте начались протесты после смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса. Полиция задержала Брукса, спавшего в нетрезвом виде на парковке. Мужчина проснулся, вырвал электрошокера у полицейского и попытался скрыться. Полицейский открыл огонь. Позже Брукс умер в больнице.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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