Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Кремле заявили о драматическом изменении мира

Песков заявил, что мы живем в драматически изменившемся мире
Евгений Одиноков/РИА Новости

Мир в последнее время драматически изменился, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он высказался об обстановке на международной арене в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале.

Зарубин, говоря о притязаниях США на Гренландию и иных геополитических событиях, поинтересовался у Пескова, в каком мире мы теперь живем.

«В мире, который драматически изменился и который продолжает траекторию перемен», — отметил представитель Кремля.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен быть присоединен к его стране. Российский лидер Владимир Путин в марте прошлого года назвал серьезными планы Вашингтона взять под контроль Гренландию.

24 января 2026 года хозяин Белого дома в ходе интервью для газеты The New York Post выразил уверенность, что США по результатам идущих переговоров по Гренландии получат все желаемое от острова, пишет RT.

Ранее эксперт рассказал, что Трамп запустил необратимый процесс на Западе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702715_rnd_7",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+