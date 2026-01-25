В Кремле заявили о драматическом изменении мира

Песков заявил, что мы живем в драматически изменившемся мире

Мир в последнее время драматически изменился, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он высказался об обстановке на международной арене в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале.

Зарубин, говоря о притязаниях США на Гренландию и иных геополитических событиях, поинтересовался у Пескова, в каком мире мы теперь живем.

«В мире, который драматически изменился и который продолжает траекторию перемен», — отметил представитель Кремля.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен быть присоединен к его стране. Российский лидер Владимир Путин в марте прошлого года назвал серьезными планы Вашингтона взять под контроль Гренландию.

24 января 2026 года хозяин Белого дома в ходе интервью для газеты The New York Post выразил уверенность, что США по результатам идущих переговоров по Гренландии получат все желаемое от острова, пишет RT.

Ранее эксперт рассказал, что Трамп запустил необратимый процесс на Западе.