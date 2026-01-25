В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал ребенок

Гладков: двое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на Красную Яругу

Ребенок пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красная Яруга в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон детонировал около частного жилого дома. Травмы получили три мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего.

«Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Медики скорой помощи оказали пострадавшим необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались», — говорится в заявлении.

Губернатор добавил, что в самом доме оказались посечены остекление и фасад. Кроме того, повреждения получили два автомобиля.

Утром 23 января обломки сбитого БПЛА упали на территории нефтебазы в Пензе. В результате на объекте произошло возгорание, на место происшествия направили два пожарных поезда. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, к тушению огня привлекли 150 сотрудников экстренных служб, которые задействовали более 40 единиц специальной техники. Чтобы ликвидировать пламя, сначала нефтепродукты должны полностью выгореть, добавил глава региона.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ выявили повреждение газопровода.