Общество

В Подмосковье семья лишилась жилья из-за «ядовитого» соседского ремонта

Baza: в Подольске сосед превратил жилой дом в опасный для жизни из-за ремонта
В подмосковном Подольске ремонтные работы закончились для владельца квартиры уголовным делом. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, соседи стали жаловаться на проблемы со здоровьем после того, как один из местных жителей сделал гидроизоляцию пола. Сначала из квартиры, расположенной этажом ниже, госпитализировали 11-летнего ребенка с острым отравлением.

«В течение нескольких дней с аналогичными симптомами за медицинской помощью обратились и другие жильцы», – сообщается в публикации.

Все пострадавшие упоминали едкий запах в квартирах, подъезде и даже на улице.

После проверки представители Роспотребнадзора выявили в жилье, где отравился ребенок, превышение предельно допустимой концентрации токсических веществ. В результате квартиру признали непригодной для жилья.

Спустя некоторое время выяснилось, что во время ремонта сосед использовал материалы, которые не были для этого предназначены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но спустя день прокуратура якобы закрыла дело.

Сейчас, по данным канала, семья снимает жилье и выплачивает ипотеку за непригодную для проживания квартиру.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать мастера для ремонта.

