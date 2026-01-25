В МИД РФ назвали главные раздражители в диалоге с США

Рябков: в диалоге с США нет подвижек по дипсобственности и авиасообщению

В диалоге России и США нет подвижек по двум вопросам. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это и есть раздражители. По [возвращению] дипсобственности, по возобновлению прямого авиасообщения нет никаких сдвигов», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что контрпродуктивно проводить встречи на высоком уровне, чтобы их потом объявить безрезультатными, поэтому и диалог переведен «на относительно более низкий уровень», «чтобы эксперты провели подготовительную работу».

Речь идет о семи объектах дипломатической собственности РФ в США, которые были арестованы в рамках антироссийских санкций, в частности генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде, дачи посольства РФ в штате Мэриленд, торговое представительство в Вашингтоне и др.

Споры вокруг арестованной дипломатической собственности России в США и технических проблемах, включая отключение телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке, ведутся до сих пор. В декабре 2025 года Сергей Рябков заявлял, что Москва и Вашингтон продолжают усилия по преодолению взаимных раздражителей в двусторонних отношениях, но продвижения минимальные.

Ранее посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщал, что без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в США решение других вопросов затруднено.