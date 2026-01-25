Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Появились подробности о резиденции в Абу-Даби, где проходили переговоры по Украине

ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби велись в резиденции, которой нет на карте
UAE Government/Reuters

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби велись в резиденции Каср аш-Шати, которой нет на карте. Об этом сообщает ТАСС.

«В отличие от президентского дворца Каср аш-Ватан, эта резиденция закрыта для посещений, не нанесена на карты и используется для важных дипломатических встреч», — говорится в материале.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702691_rnd_2",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+