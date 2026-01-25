Размер шрифта
Общество

Из-за поднятия уровня воды в реке жители Краснодарского села остались без газа и тепла

На Кубани село осталось без газа и тепла из-за подъема уровня воды в реке
В Краснодарском крае село Адербиевка осталось без отопления и газоснабжения из-за подъема уровня воды в реке. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

«Из-за поднятия уровня воды в реке жители села Адербиевка (Геленджик) остались без газа», — говорится в посте.

По информации канала, пик подъема ожидается вечером воскресенья, 25 января. Как пишет Telegram-канал «Геленджик ЧПН», люди остались без ресурсов из-за размыва газовой трубы.

В пресс-службе мэрии Геленджика отреагировали на ситуацию.

«Подача газа временно приостановлена до устранения неполадок. Ремонтные бригады совместно с администрацией Геленджика производят осмотр», — сказано в сообщении городской администрации.

До этого из-за неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение в Мурманске и близлежащем Североморске. В Мурманской области сохраняется вероятность аварийных отключений электроэнергии, вызванная обледенением и образованием изморози на линиях электропередач.

Ранее в Госдуме предложили отправлять работников на удаленку при сильных морозах.

