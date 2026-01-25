Размер шрифта
В Индии впервые умерла пациентка с вирусом, вакцины от которого нет

Mash: в Индии зафиксировали первую смерть от вируса Нипах
Идрис Мохаммед/РИА Новости

В Индии зарегистрировали первый смертельный случай заражения вирусом Нипах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отмечается, от заболевания до сих пор не существует вакцины, а пути его передачи во многом схожи с коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при заражении вирусом Нипах может достигать от 40 до 75% — показатель зависит от эффективности эпидемиологического контроля и качества медицинской помощи в конкретном регионе.

Вирус передается человеку от летучих мышей, преимущественно из семейства крыланов, а также от свиней. Заражение возможно через инфицированные продукты питания и при прямом контакте между людьми. Специфического лечения от Нипаха на данный момент не разработано.

Ряд индийских СМИ писали, что в Калькутте одна из пациенток с подтвержденным диагнозом впала в кому и скончалась. В городе ввели карантинные меры, под которые попали сотни человек.

Калькутта в последние годы стала одним из популярных направлений для российских туристов. По данным Mash, за прошедшие 12 месяцев город посетили около 41 тыс. россиян, несмотря на то, что он уступает по популярности Гоа и Дели. В настоящее время в Калькутте, как утверждается, находятся порядка 5 тыс. граждан РФ. Кроме того, между городом и Россией сохраняется регулярное авиасообщение.

Ранее в Индии зафиксировали пять случаев заражения вирусом Нипах, включая медперсонал.

