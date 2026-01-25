Размер шрифта
Общество

Мужчина отрезал себе часть ноги, чтобы поступить в медицинский вуз

В Индии мужчина отрезал себе ступню, чтобы попасть в вуз по квоте для инвалидов
Shutterstock/FOTODOM

24-летний молодой человек из Индии лишился части ноги, чтобы поступить в желаемый университет. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Мужчина, недавно окончивший обучение по специальности фармацевта, заявил в полицию. Он рассказал, что двое неизвестных напали на него и отрубили часть стопы, оставив только пятку. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Давая показания, молодой человек постоянно путался. Позже полицейские нашли его дневник. В записях молодой человек рассказывал о планах поступить в медицинский университет по квоте для инвалидов. Выяснилось, у него были проблемы со здоровьем, но ему все равно отказали.

Чтобы наверняка поступить в университет, мужчина отрезал себе часть ноги. Недалеко от его дома полицейские обнаружили ампулы от инъекций. Предположительно, это были препараты, облегчающие боль.

Ранее в России вузы стали перераспределять льготные места по новым правилам.

