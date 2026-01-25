Редкий для Абу-Даби ливень пошел после переговоров по Украине

РИА Новости: после переговоров по Украине в Абу-Даби пошел сильный дождь

В Абу-Даби после переговоров по украинскому кризису начался сильный дождь. Об этом пишет РИА Новости.

«Местные жители сообщили, что такой дождь — большая редкость для столицы ОАЭ. Число дождливых дней в Абу-Даби не превышает семи в год», — говорится в материале.

Как сообщал канал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. CNN пишет, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

По словам американских официальных лиц, следующий раунд переговоров состоится 1 февраля и снова пройдет в Абу-Даби.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.