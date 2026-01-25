«Это принципиальный матч для Свитолиной»: за счет чего Андреева победит украинку

У россиянки Мирры Андреевой есть все шансы одержать победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила тренер женской юниорской сборной U15, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Следующий матч должен быть сложным. Там встречаются две очень хорошие теннисистки, обе одержали победу на стартовых турнирах. Андреева выиграла титул в Аделаиде, а Свитолина — в Окленде. Думаю, это будет изнуряющий теннис, с битвой за каждый розыгрыш, потому что это очень принципиальный матч для Свитолиной.

Но Мирра сейчас в очень хорошей форме, ею проделан отличный подготовительный период. Мирра и ее команда великолепно двигаются. Во время матча с Русе неоднократно австралийские комментаторы называли ее одной из самых лучших теннисисток в женском туре по передвижению по корту. И, действительно, она очень хорошо может отыграть в атаке, в обороне, потерпеть, за коротким сбегать.

Конечно, хочется верить, что Мирра Андреева выиграет, потому что она обыгрывала и теннисисток более высокого уровня. Могу сказать, что сетка у нее одна из самых сложных, потому что прямо все топы собрались в верхней части. Дальше будет Коко Гауфф, затем Арина Соболенко. Каждый матч — это встреча с ведущими игроками мира, поэтому нужно, конечно, показывать свой лучший теннис», — считает Петрова.

