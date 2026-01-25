В США рассказали об «обузе» в Киеве

Соединенные Штаты на фоне активизировавшегося переговорного процесса между Россией и Украиной не намерены рассматривать украинского президента Владимира Зеленского как ключевую фигуру, поскольку он перестал быть для Вашингтона ценным партнером. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По оценке военного, у российской стороны есть достаточные рычаги и ресурсы для достижения своих целей в конфликте с Киевом, а нынешняя ситуация вокруг Украины воспринимается Москвой как затяжная проблема, которую она не готова переносить в будущее. Дэвис считает, что речь может идти о смене власти и демилитаризации, а сохранение Зеленского в прежней роли для России неприемлемо.

При этом Дэвис полагает, что для США фигура главы Украины не станет препятствием на пути к урегулированию конфликта, так как Зеленский начал создавать для Запада больше проблем, чем пользы. Экс-подполковник напомнил, что в американской истории уже бывали случаи жесткого обращения с бывшими союзниками, когда те переставали соответствовать интересам США.

Он отметил, что утрата политической ценности нередко приводит не просто к прекращению поддержки, а к более радикальным мерам, и подобные сценарии, по его мнению, уже встречались в прошлом, в том числе в отношении партнеров США в предыдущих конфликтах.

24 января в Объединенных Арабских Эмиратах завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности, которые проходили в закрытом формате и касались нерешенных пунктов мирного плана США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина рискует потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта с Россией.

Ранее редкий для Абу-Даби ливень пошел после переговоров по Украине.