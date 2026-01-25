В ЕС назвали имя возможного переговорщика по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб может стать переговорщиком от Евросоюза в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Будучи президентом Финляндии — страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией — он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов», — отметил Мариани.

Депутат объяснил, что опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией может сделать Стубба потенциально полезным участником переговоров, в отличие от других европейских лидеров.

При этом Мариани подчеркнул, что для того, чтобы Стубб сыграл реальную роль в переговорах, нужен «прочный и единый политический мандат со стороны ЕС», без которого Стубб «не будет обладать легитимностью и рычагами влияния, необходимыми для этой роли».

14 января издание Politico сообщило, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который сможет представлять интересы ЕС в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Пойти на такой шаг европейцы решили из-за опасений по поводу того, что США заключат сделку с Россией за спиной ЕС. Одним из главных кандидатов на роль переговорщика СМИ тогда назвало Александра Стубба — из-за его хороших отношений с президентом США Дональдом Трампом и из-за того, что страна граничит с Россией. Однако издание Euractiv сообщило, что в ЕС не обсуждают возможность назначения спецпредставителя по Украине.

24 января в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта. ТАСС писал, что на встрече обсуждались вопросы о «буферных зонах» и «различных механизмах контроля» и другие темы.

Ранее Стубб раскрыл детали переговоров по Украине.