Тренер развеял миф о «супер-жиросжигании» на морозе

Тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что происходит с человеческим организмом во время тренировок на морозе. Он развеял миф о том, что на холоде можно сжечь много калорий.

«Когда вы оказываетесь в холоде, организм включает термогенез — механизм, который помогает удерживать тепло. Он требует энергии, и да, организм тратит больше калорий на морозе. Но есть важный нюанс: организм тратит больше калорий, когда пытается согреться в состоянии относительного покоя или легкой активности. То есть дрожь плюс охлаждение дают повышенный расход калорий, а активная тренировка на холоде расходует примерно столько же энергии, что и в теплом помещении. При интенсивной тренировке тело и так разогревается, и ему практически не нужно дополнительно согревать себя. Термогенез прицельно активируется именно в состоянии охлаждения, а не в разгаре работы. Миф о супер-жиросжигании на морозе – преувеличение», — подчеркнул эксперт.

Брабечан объяснил, как провести тренировку на холоде с наибольшей эффективностью и без вреда организму.

«При тренировках на холоде сердечно-сосудистая система работает с чуть большей нагрузкой. Дыхательные пути испытывают стресс, так как холодный воздух сушит слизистую. Мышцы хуже прогреваются, что повышает риск травм. Пульс может казаться ниже, хотя нагрузка чувствуется тяжелее. Увеличивается потеря жидкости при дыхании. Хорошая разминка в холоде обязательна. Закрывайте лицо и горло, потому что дыхание холодным воздухом раздражает бронхи. Одевайтесь слоями: база, утепление, защита от ветра. Избегайте резких движений, так как мышцы в холоде менее эластичны. Не допускайте переохлаждения после тренировки», — сказал он.

Эксперт рассказал, кому противопоказаны тренировки на морозе.

«Физиология подтверждает — холод активирует дополнительный расход энергии, но этот эффект минимален при полноценной тренировке и не влияет кардинально на жиросжигание. Главный фактор похудения остается прежним: дефицит калорий, регулярная активность, питание и сон. Холодные тренировки могут быть опасны при астме и любых проблемах с дыхательными путями, при болезнях сердца, при высоком давлении, при слабом иммунитете и при недостаточной экипировке. В этих случаях риски значительно перевешивают любые потенциальные преимущества. Тренировки на морозе не дают магического расхода калорий, но могут быть полезны как смена обстановки и дополнительная закалка организма при условии, что вы делаете это грамотно », — заключил он.

