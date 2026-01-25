В России расширили бесплатную диагностику для беременных

Неинвазивное пренатальное тестирование официально включено в программу государственных гарантий, благодаря чему беременные россиянки получили возможность проходить его бесплатно. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о неинвазивном пренатальном тесте (НИПТ), который проводится на основе анализа внеклеточной ДНК плода, содержащейся в крови матери. Методика позволяет оценить риск наиболее распространенных хромосомных нарушений, включая синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, а также анеуплоидии половых хромосом и ряд микроделеционных синдромов.

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина разъясняла, что НИПТ относится к неинвазивным методам диагностики и может применяться с конца первого триместра беременности. Тест подходит как при одноплодной, так и при двуплодной беременности.

Согласно установленному порядку, НИПТ назначается женщинам, отнесенным к группе среднего или высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по итогам скрининга первого триместра. В случаях, когда тест показывает высокий риск генетических нарушений, врачами рекомендуется проведение инвазивной пренатальной диагностики для уточнения диагноза.

