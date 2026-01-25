Размер шрифта
Цыганова о назначение Богомолова: «Собчачка подсуетилась»

Певица Цыганова назвала Богомолова худшей кандидатурой ректора Школы‑студии МХАТ
Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала назначение режиссера Константина Богомолова на должность ректора Школы-студии МХАТ.

По мнению Цыгановой, худшей кандидатуры на роль ректора МХАТа нельзя придумать. Она предположила, что на назначение повлияла жена Богомолова, журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Собчачка подсуетилась и купила должность для мужа? Чему вообще новый ректор учить студентов собрался, голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать?» — заявила артистка.

Цыганова считает, что назначение Богомолова является одним из аспектов заката цивилизации. Певица раскритиковала министра культуры Ольгу Любимову. Она заявила, что после такого решения на должность главы Минкультуры можно поставить рэпершу Инстасамку.

«Психи-извращенцы становятся ректорами и воспитывают новые поколения. А всё настоящее, честное и духовное вымарывается из культуры России. Казалось, ниже падать уже некуда...» — заключила певица.

Ранее Наталья Штурм посмеялась над Богомоловым на фоне новой должности.

