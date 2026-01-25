Размер шрифта
Общество

«Русские, валите отсюда!»: британские туристы избили многодетных россиян на Египте

Shutterstock/Galina-Photo

Туристы из Москвы подверглись нападению со стороны британских отдыхающих в Египте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха. По данным Telegram-канала, семья с тремя девочками оставила вещи на лежаках и отправилась купаться.

Позже отдохнуть около бассейна решила компания примерно из 15 британцев. Они якобы заняли места россиян и сбросили их вещи. Когда семья россиян вернулась, на них накричали и оскорбили.

«Это наши места. Русские, валите отсюда!» – цитирует канал британцев.

Во время конфликта одна из туристок толкнула девочку. Отец сразу же вступился за ребенка, но в этот момент британцы накинули мужчине на шею веревку, а затем избили.

По словам россиян, работники отеля обратили внимание на ситуацию только спустя несколько минут, на место прибыла полиция. Россияне отметили, что после произошедшего медпомощь им не оказали.

До этого туристы из Петербурга застряли на Кубе. Как сообщает kp.ru, причиной стал сломанный самолет. Россияне провели в аэропорту более суток.

Ранее полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам.

