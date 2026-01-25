Размер шрифта
Овечкин силовым приемом повалил на лед соперника в матче НХЛ

Овечкин силовым приемом снес с ног канадского игрока «Эдмонтона» в матче НХЛ
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин силовым приемом снес с ног соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

Инцидент произошел в первом периоде игры, когда Овечкин впечатал в борт канадского защитника Джейка Уолмана. От полученного удара хоккеист «Эдмонтона» не удержался на ногах и упал на лед.

Встреча, которая проходила в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:5 в овертайме в пользу хозяев.

У «Эдмонтона» забили Эван Бушар, оформивший хет-трик, Коннор Макдэвид, сделавший дубль, и Зак Хайман. В составе «Вашингтона» шайбы забрасывали Алексей Протас, Джастин Сурдиф, Антони Бовилье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за последние четыре игры не набрал ни одного очка. В текущем сезоне на счету Овечкина 44 очка (21 гол и 23 передачи) в 53 проведенных матчах. Он остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 918 забитыми шайбами.

Ранее два очка Кирилла Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ.

