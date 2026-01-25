Размер шрифта
Политика

Песков заявил, что Трамп любит все решать «через колено»

Песков: Трамп базирует свои подходы в политике на принципах сурового бизнеса
Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп базирует свои политические подходы на принципах сурового и беспощадного бизнеса. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Трамп является сторонником решения всего «через колено», а эти методы «не совсем корреспондируются» с российскими подходами о многополярном мире.

До этого Трамп заявил в интервью New York Post, что Вашингтон добьется от Гренландии всего, что требуется, по итогам ведущихся переговоров.

21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский глава заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что возможная сделка не подразумевает полной передачи Вашингтону суверенитета над Гренландией. Она предполагает размещение на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения между США и Данией от 1951 года.

Ранее экс-глава МИД Австрии объяснила стремление Трампа присоединить Гренландию к США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702793_rnd_0",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
