Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Спецпредставителя президента Дмитриева пригласят на саммит в Вашингтоне

Конгрессвумен Луна направит приглашение Дмитриеву на саммит в Вашингтоне в марте
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна пригласит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на саммит в Вашингтоне, который должен пройти в марте. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Здесь, в Вашингтоне, в марте состоится большой саммит, и мы также направим приглашение», — сказала она.

Луна также выразила готовность встретиться с российским спецпредставителем в любое время.

26 октября российская делегация, в составе которой был Дмитриев, встретилась с членом Палаты представителей США. В рамках встречи конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией.

Она подчеркнула, что Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой. По ее мнению, у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Луна также поддержала приглашение российского президента Владимира Путина в «Совет мира».

Ранее конгрессвумен заявила, что пора положить конец отсутствию диалога между Россией и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702613_rnd_2",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+