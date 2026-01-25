Конгрессвумен Луна направит приглашение Дмитриеву на саммит в Вашингтоне в марте

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна пригласит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на саммит в Вашингтоне, который должен пройти в марте. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Здесь, в Вашингтоне, в марте состоится большой саммит, и мы также направим приглашение», — сказала она.

Луна также выразила готовность встретиться с российским спецпредставителем в любое время.

26 октября российская делегация, в составе которой был Дмитриев, встретилась с членом Палаты представителей США. В рамках встречи конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией.

Она подчеркнула, что Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой. По ее мнению, у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Луна также поддержала приглашение российского президента Владимира Путина в «Совет мира».

Ранее конгрессвумен заявила, что пора положить конец отсутствию диалога между Россией и США.