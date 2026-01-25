Упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-х годов

Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области функционировали с 1966 года

Две из пяти опор линий-электропередач (ЛЭП), упавших в Мурманской области, функционировали почти 60 лет. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

Следователи установили, что 23 января на расстоянии около 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло разрушение пяти опор ЛЭП.

В СК рассказали, что две опоры функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Там отметили, что их срок эксплуатации составляет 40 лет, после которых каждые пять лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. В данный момент представители СК проверяют сроки и качество проведенных проверок.

Следствием, в том числе, проверяется адекватность и соразмерность мер, принятых должностными лицами по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли привести к обрушению опор и дальнейшей аварийной ситуации.

В СК добавили, что в ходе визуального осмотра признаков внешнего воздействия на опоры не установлено.

Вечером 23 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании назвали причиной случившегося снегопад и шквалистый ветер.

Ранее в Мурманскую область доставили опоры для ЛЭП.