Врач предупредил об опасности напитка, на котором Фадеев похудел на 100 кг

Врач Поляков: напиток Фадеева для похудения может не всем подойти

Напиток, который использовал продюсер Максим Фадеев для похудения, может подойти не всем. Об этом заявил aif.ru врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Фадеев рассказывал в одном из интервью, что каждое утро пил коктейль из очень горячей воды с лимонным соком и оливковым маслом. По словам Полякова, подобный напиток может улучшить пищеварение и детоксикацию за счет запуска работы желчного пузыря.

Врач отметил, что у этого коктейля практически нет побочных эффектов. Однако диетолог не рекомендует его для людей с желчнокаменной болезнью.

«Может быть опасное расположение камня, которое может попасть в протоки и вклиниться туда, закупорить проток. Соответственно, на этом фоне прекращается желчеотток», — пояснил Поляков.

В 2021-м Фадеев раскрыл, что похудел на 100 кг. Ему удалось сбросить вес при помощи регулярных занятий спортом. Кроме того, как указывал композитор, на это повлияло отсутствие стресса. Также ему помогли душ Шарко и массаж.

