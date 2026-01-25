В «Реале Сосьедад» сообщили, к какому матчу будет готов Захарян

В «Реале Сосьедад» подтвердили участие Захаряна в матче с «Атлетиком»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о дальнейшем плане работы российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе. Его слова передает Sport24.

«Захарян должен приступить к тренировкам с командой через несколько дней. Он будет готов к баскскому дерби против «Атлетика», — сказал Мундуате.

Ранее в СМИ появилась информация об отсутствии желания нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо привлекать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

