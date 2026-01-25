Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

В «Реале Сосьедад» сообщили, к какому матчу будет готов Захарян

В «Реале Сосьедад» подтвердили участие Захаряна в матче с «Атлетиком»
Global Look Press

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о дальнейшем плане работы российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе. Его слова передает Sport24.

«Захарян должен приступить к тренировкам с командой через несколько дней. Он будет готов к баскскому дерби против «Атлетика», — сказал Мундуате.

Ранее в СМИ появилась информация об отсутствии желания нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо привлекать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее бывший игрок сборной России объяснил проблемы Захаряна.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702631_rnd_1",
    "video_id": "record::e3db1867-9860-4a94-9d45-0db346aebfc7"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+