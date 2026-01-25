Размер шрифта
США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ

CNN: демократы в США грозят остановить работу правительства из-за финансирования
США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Демократы в Сенате не проголосуют за законопроект об ассигнованиях, если в него будет включен законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности», — заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Он добавил, что будет голосовать против и что реакция демократов «повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе».

Шумер отметил, что демократы добиваются реформирования законопроекта о финансировании МВБ, «чтобы справиться с бесчинствами» ICE» (United States Immigration and Customs Enforcement, иммиграционная и таможенная полиция, работает под контролем МВБ США. — прим. ред.), однако против этого выступают республиканцы.

Сенату предстоит принять решение о расходах до полуночи пятницы.

Накануне в Миннеаполисе, штат Миннесота, началась очередная волна протестов, поводом к которой стал выстрел офицера пограничного патруля в мигранта из Венесуэлы, который приблизился к правоохранителям, вооруженный пистолетом. В МВБ заявили, что офицер открыл огонь в целях самообороны.

Ранее мэр Миннеаполиса потребовал от ICE «убираться к черту».

