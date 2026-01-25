В Совфеде заявили о превращении Гренландии в новую «линию разлома»

Гренландия в 2026 году выдвигается на «первый план» как регион геополитического соперничества и становится «новой линией разлома» между Западом и Востоком. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор привел недавние слова генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Арктика уже не является «замороженной границей», как раньше, а превратилась в «линию фронта». По словам Пушкова, именно поэтому курс Трампа на освоение Гренландии — это «не странный каприз Трампа», а «попытка серьезно усилить позиции США на новой «линии фронта»».

«Именно для этого ему нужна Гренландия, которая до сих пор оставалась, как он сам выразился, «огромным и неудобно расположенным куском льда». Здесь Трамп, конечно же, лукавит: именно расположение Гренландии, дающее выход на Арктику и на Северный морской путь, быстро превращающийся в одну из главных мировых транспортных артерий, прежде всего для России и Китая, является главной причиной интереса США к Гренландии», — подчеркнул сенатор.

21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что не собирается применять военную силу для захвата Гренландии. Затем он сообщил о заключении соглашения, которое позволит США делать с островом «все, что захочется».

Газета The Times также писала, что сделка по Гренландии подразумевает запрет на финансовые вклады России и Китая в остров, создание командного центра НАТО в Гренландии, возможность США получить доступ к полезным ископаемым остова и соглашение об исключительном режиме.

Ранее стало известно, как Трамп отчитывал премьера Дании по теме Гренландии.