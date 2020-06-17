В Марокко число заражений коронавирусом приблизилось к девяти тысячам

В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 66 человек, что увеличивает общее число заражений до 8997, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего умерли 213, выздоровели 7993 пациента. Тесты на коронавирус сдали почти 463 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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