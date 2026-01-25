Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В США из-за ледяного шторма отменили более 10 тыс. рейсов

В США более 10 тысяч рейсов отменены на фоне снежной бури
Steve Heap/Shutterstock/FOTODOM

В США на фоне снежной бури отменили более 10 тыс. рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Согласно информации на 17:15 мск, число отмененных рейсов составило 10 062.

До этого США накрыл ледяной шторм «Ферн», один из мощнейших за последние 100 лет. Последствия бури затронули более чем 200 млн жителей. В ряде городов уже произошли блэкауты, в 22 штатах введен режим ЧС. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Несмотря на то, что выпало около 30 см снега, шторм называют «историческим» из-за масштабов нарушений в работе инфраструктуры. Американцы начали скупать товары первой необходимости. Повышенным спросом пользуются также батарейки, консервы и средства гигиены. По прогнозу, метель, снег и ледяной дождь продолжатся до конца месяца.

Ранее американцам посоветовали не доверять «Погоде» от Apple.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704515_rnd_5",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+