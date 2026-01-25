Более 790 тыс. американцев остались без света из-за снежной бури

Снежный шторм вызвал сбои энергосистем и транспортный коллапс в США

Более 790 тыс. жителей США остались без электричества из-за обрушившейся на большую часть страны снежной бури. Такие данные приводит мониторинговый ресурс PowerOutage.

Судя по опубликованной карте аварийных отключений электричества, больше всего пострадали жители штатов Теннесси, Техас, Миссисипи и Луизиана. В штате Теннесси число отключенных потребителей превысило 270 тыс., в Техасе — 135 тыс.

25 января снежный шторм обрушился на Нью-Йорк и северо-восток США, вызвав сбои в энергосистеме и транспортный коллапс. По данным Bloomberg, шторм охватил 32 штата, в результате непогоды были отменены более 14 500 авиарейсов. Ущерб от непогоды может составить до $24 млрд.

До этого президент США Дональд Трамп сообщал о готовности чрезвычайных служб к надвигающемуся снежному шторму.

Ранее в Гренландии тысячи жителей столицы остались без тепла и света из-за шторма.