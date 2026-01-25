Российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов

Сотрудники правоохранительных органов в Сюмсимском районе Удмуртии задержали 65-летнего пенсионера, пытавшегося похитить более 1 км проводов линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в Telrgram-канале. €₽

«Следователями отделения полиции «Сюмсинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу» в отношении 65-летнего местного жителя», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, в середине января подозреваемый с помощью бензопилы спилил 12 опор ЛЭП, снял с них провода и изоляторы. После этого часть опор он перевез на мотобуксировщике к своему дому. Впоследствии пенсионера задержали сотрудники района электрических сетей (РЭС) и полиции.

Предварительно, предполагаемый ущерб составил 250 тыс. руб. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД.

