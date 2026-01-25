Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов

МВД: в Удмуртии пенсионер попытался украсть более километра линий ЛЭП
МВД по Удмуртской Республике

Сотрудники правоохранительных органов в Сюмсимском районе Удмуртии задержали 65-летнего пенсионера, пытавшегося похитить более 1 км проводов линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в Telrgram-канале. €₽

«Следователями отделения полиции «Сюмсинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу» в отношении 65-летнего местного жителя», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, в середине января подозреваемый с помощью бензопилы спилил 12 опор ЛЭП, снял с них провода и изоляторы. После этого часть опор он перевез на мотобуксировщике к своему дому. Впоследствии пенсионера задержали сотрудники района электрических сетей (РЭС) и полиции.

Предварительно, предполагаемый ущерб составил 250 тыс. руб. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД.

До этого пенсионерка из Омска украла 1400 лотерейных билетов, но лишь однажды выиграла более 2000 рублей. В ходе следствия выяснилось, что, будучи работницей киоска, она на протяжении полутора лет похищала билеты стоимостью от 30 до 1 000 рублей. Выигрыш женщина тратила на приобретение новых билетов.

Ранее пенсионер случайно забыл пакет с наркотиком в отделении банка и попался.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704641_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+