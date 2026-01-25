Размер шрифта
Под Варшавой остановилось движение поездов из-за ДТП на путях

RMF: под Варшавой два пассажирских поезда врезались в автомобиль
soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Движение поездов остановлено под Варшавой из-за столкновения двух составов с автомобилем. Об этом сообщает RMF FM.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Блоне. Там пассажирский поезд, следовавший из Жешува в Щецин, врезался в стоящий на железнодорожном переезде легковой автомобиль.

В результате аварии машина оказалась на противоположных путях и загорелась, а после в нее врезался второй поезд.

Уточняется, что автомобиль встал на переезде на улице Понятовского из-за поломки. Водитель пытался скатить машину с рельсов, но не успел.

В настоящее время движение поездов остановлено в обе стороны, власти организуют автобусное сообщение по закрытому маршруту.

18 января в Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Авария произошла на железнодорожном переезде в деревне Чернушка Локнянского муниципального округа. По данным спасателей, автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым составом. Сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокирование тел пассажиров из поврежденной машины.

Ранее в Кировской области грузовой поезд разорвал легковушку.

