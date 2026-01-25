Развеян популярный стереотип о «норме» тестостерона

Уровни тестостерона, которые в западной медицине считаются нормой для мужчин, могут отражать не биологический стандарт, а особенности образа жизни и окружающей среды. К такому выводу пришли антропологи, изучив гормональные профили мужчин из коренного народа шуар, живущего в эквадорской Амазонии. Работа опубликована в журнале American Journal of Human Biology (AJHB).

Исследование показало, что у мужчин-шуар тестостерон меняется с возрастом иначе, чем у жителей богатых индустриальных стран. В западных популяциях гормон обычно достигает пика в раннем взрослом возрасте, а затем постепенно снижается. Этот процесс часто считают неизбежной частью мужского старения. Однако в условиях ограниченных ресурсов такая схема оказывается не универсальной.

Команда под руководством антрополога Терезы Гилднер из Университета Вашингтона в Сент-Луисе изучила 104 мужчин шуар в возрасте от 12 до 67 лет из 11 общин. Участники вели традиционный образ жизни, занимаясь земледелием, охотой и собирательством, и при этом сталкивались с высокой нагрузкой инфекционных заболеваний. Ученые собирали образцы слюны дважды в день на протяжении трех суток, чтобы отследить суточные колебания гормона, а также измеряли рост, вес и процент жира в организме.

В среднем уровень тестостерона у мужчин-шуар оказался ниже, чем у мужчин в США. При этом гормон, как и у других людей, был выше утром и снижался к вечеру. Наиболее высокие утренние значения наблюдались у мужчин в возрасте около 20 лет, тогда как у подростков и мужчин старше 50 лет они были ниже.

Ключевым оказался фактор энергетических запасов. У худощавых мужчин исследователи обнаружили необычную картину: тестостерон был ниже в юности, повышался к среднему возрасту и лишь затем снижался. Это резко отличается от западной модели. У мужчин с более высоким содержанием жира гормональная динамика напоминала привычную для индустриальных стран — с пиком в молодости и дальнейшим спадом.

По мнению авторов, когда энергия ограничена, организм может «откладывать» пик гормональной активности до того возраста, когда мужчина уже социально и физически стабилен. В условиях же изобилия калорий поддерживать высокий тестостерон можно раньше, но и снижение начинается быстрее.

Авторы подчеркнули: не существует единого «нормального» уровня тестостерона для всех мужчин планеты. В тропических условиях с высокой физической нагрузкой и инфекционным давлением более низкий гормональный фон может быть не признаком болезни, а адаптивной и здоровой реакцией организма. Это ставит под вопрос универсальность западных клинических критериев и показывает, насколько сильно физиология человека зависит от среды, в которой он живет.

