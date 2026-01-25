ЦСКА сенсационно проиграл «Динамо» из Узбекистана

Московский ЦСКА в товарищеском матче проиграл самаркандскому «Динамо».

Встреча, которая состоялась в рамках зимних сборов армейской команды, завершилась поражением со счетом 3:4. Голами в составе ЦСКА отметились Жоао Виктор, Лусиано Гонду, который в зимнее трансферное окно перешел из петербургского «Зенита», и Матвей Лукин.

Следующий матч ЦСКА под руководством Фабио Челестини проведет против «Краснодара» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

Ранее был назван фактор, при котором ЦСКА сможет бороться за чемпионство в РПЛ.