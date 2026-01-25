Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

ЦСКА сенсационно проиграл «Динамо» из Узбекистана

ЦСКА в товарищеском матче проиграл самаркандскому «Динамо»
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА в товарищеском матче проиграл самаркандскому «Динамо».

Встреча, которая состоялась в рамках зимних сборов армейской команды, завершилась поражением со счетом 3:4. Голами в составе ЦСКА отметились Жоао Виктор, Лусиано Гонду, который в зимнее трансферное окно перешел из петербургского «Зенита», и Матвей Лукин.

Следующий матч ЦСКА под руководством Фабио Челестини проведет против «Краснодара» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

Ранее был назван фактор, при котором ЦСКА сможет бороться за чемпионство в РПЛ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27704665_rnd_2",
    "video_id": "record::793976a3-823e-4072-8d57-8ecc5267871c"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+