В Витебской области мужчина изнасиловал и убил девушку на первом свидании
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В белорусском городе Новополоцке 20-летний мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девушку на первом свидании, пишет «Регион.online» со ссылкой на источник.
В полицию обратились сотрудники общежития, когда погибшая не вернулась домой.
«Найти студентку живой не удалось. Ее бездыханное тело обнаружили 12 июня, близ берега реки Западной Двины в Новополоцке», — сказал источник.
Отмечается, что мужчина и девушка познакомились в социальных сетях.
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