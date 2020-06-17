В Витебской области мужчина изнасиловал и убил девушку на первом свидании

В белорусском городе Новополоцке 20-летний мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девушку на первом свидании, пишет «Регион.online» со ссылкой на источник.

В полицию обратились сотрудники общежития, когда погибшая не вернулась домой.

«Найти студентку живой не удалось. Ее бездыханное тело обнаружили 12 июня, близ берега реки Западной Двины в Новополоцке», — сказал источник.

Отмечается, что мужчина и девушка познакомились в социальных сетях.

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