Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ 2020

Министерство просвещения России утвердило расписание Единого государственного экзамена. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20 — по биологии и письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

Резервными днями назначены 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа.

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