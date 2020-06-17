У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки

У офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве проходит пикет с требованием его отставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в нем принимают участие сторонники партии видеоблогера Анатолия Шария. Митингующие держат флаги партии и Украины, а также плакаты с требованием отставки главы государства.

Кроме того, люди хотят, чтобы их конституционные права были защищены, а избиения общественных активистов и журналистов больше не допускались.

С другой стороны офиса президента собрались в костюмах врачей психиатрической больницы представители партии «Демократичная сокира». Полиция не дает им приблизиться к зданию.

Уточняется, что в связи с этим улицы в правительственном квартале Киева перекрыты.

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