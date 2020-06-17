Серийному маньяку из Тулуна предъявили окончательное обвинение

Следственные органы предъявили окончательное обвинение жителю Тулуна (Иркутская область), который совершал изнасилования и убийства на протяжении 27 лет. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, обвиняемый в период с 1992 по январь 2019 года совершил несколько изнасилований и убил двух женщин на территории Тулуна.

52-летний мужчина обвиняется по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление»), ч. 2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), ч. 2 и ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Предполагается, что его жертвами стали свыше 20 человек.

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