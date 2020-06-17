Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании. Об этом сообщает сайт ВОЗ.

Как стало известно ранее, в Оксфорде провели исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди больных, находящихся на кислородно поддержке, — на 20%.

По словам главы ВОЗ, Британия внесла свой вклад в этот «спасительный научный прорыв».

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких », — говорится в заявлении Гебрейесуса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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