Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Скончавшихся от COVID-19 американцев теперь больше, чем погибших в годы Первой мировой войны военнослужащих армии США. Об этом пишет агентство Associated Press.

Так, по данным медиков, в США с начала пандемии от коронавируса погибли 116 526 пациентов, в то время как в годы Первой мировой войны страна потеряла 116 516 военнослужащих.

В сообщении агентства также указывается, что реальные цифры жертв и в первом, и во втором случае могут быть гораздо выше из-за неточностей в подсчетах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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