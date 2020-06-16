Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут 20 июня

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что острая фаза работ по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске будет завершена к 20 июня. В это время федеральный уровень реагирования на ЧС будет снят, передает РИА «Новости».

«К 20 числу фактически острая фаза работы будет завершена. Это означает, что нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары», — сказал губернатор.

По его словам, остальные работы по очистке водоемов возьмут на себя экстренные службы региона. Основные усилия спасатели сконцентрируют на обработке берегов и притоков небольших ручьев.

Он добавил, что в настоящее время в ликвидации последствий аварии заняты как российские, так и зарубежные специалисты.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Красноярский губернатор сообщил о завершении критического этапа ликвидации разлива топлива

— Под Норильском собрали более 30 тыс. кубометров водонефтяной смеси

— На место ЧС в Норильске доставили дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов