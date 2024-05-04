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Десять прилетов зафиксировали со стороны ВСУ в одном из регионов РФ

Старовойт: ВСУ 10 раз обстреляли село Коровяковка в Курской области

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) десять раз обстреляли село Коровяковка в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что из жителей никто не пострадал. Всего зафиксировали десять прилетов. В результате атаки повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили.

По словам Старовойта, подомовой обход продолжается, власти окажут помощь собственникам поврежденного имущества.

Накануне губернатор Курской области сообщил о последствиях обстрела. ВСУ атаковали села Гордеевка, Гуево и Горналь, деревню Елизаветовка, хутор Заря, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь. При помощи средств РЭБ беспилотники удалось обезвредить. До этого с дрона сбросили взрывное устройство на поселок Теткино. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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