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Волочкова ответила Кудрявцевой: «Просекко не пью уже давно»

Балерина Волочкова призвала поклонников не переживать из-за ее алкоголизма

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, где она висит на дереве и призвала поклонников не переживать по поводу слухов о своем алкоголизме. Соответствующее заявление танцовщица сделала в Telegram-канале.

«Ну что же. Просекко я не пью вовсе и уже давно. Так что «переживающие» за меня могут успокоиться и заняться собой. А на Мальдивах я всегда пью кокосовую воду. Очень полезно. И сама, как обезьянка, забираюсь на пальмы, добывая кокосы!» — написала бывшая солистка Большого театра.

До этого телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Анастасией Волочковой и заявила, что танцовщицу нужно спасать. Она также репостнула запись адвоката Екатерины Гордон, которая летела с Волочковой в самолете на Мальдивы.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. <...> Да и кому ты врешь? Мы летели на одном самолете, ты летела в экономе и в этом нет ничего постыдного. Везла из Москвы с собой на Мальдивы букет», — заявила защитница.

Она посоветовала балерине бросить употреблять спиртные напитки, «трындеть» и оскорблять других людей, а также «вымести» из своей жизни ненужных людей, которые не могут ей дать первые два совета.

Ранее сообщалось, что у Аланы Мамаевой случился разрыв мениска.

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